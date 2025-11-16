EN VIDEO: Así fue el recibimiento de Camilo Castro al arribar a Francia tras su liberación en Venezuela

Camilo Castro, el preso político de nacionalidad francesa liberado durante la madrugada de este 16 de noviembre, arribó a Francia este mismo domingo, donde lo recibieron sus familiares y algunas autoridades de la nación europea.

«¡Viva la libertad, viva la igualdad y viva la fraternidad!», fueron las palabras de Castro tras llegar al aeropuerto de París-Orly, donde estaba siendo esperado por representantes de los medios de comunicación franceses.

CASI CINCO MESES DETENIDO EN VENEZUELA

Al ciudadano francés, de origen chileno, lo reportaron como desaparecido el 26 de junio, cuando viajaba a la frontera venezolana para tramitar un visado en el paso fronterizo de Paraguachón, en su ruta de ida y vuelta a Colombia por razones administrativas.

Según Amnistía Internacional, organización que siguió de cerca el caso, sus familiares dejaron de tener contacto con él en ese trayecto y solo volvieron a recibir noticias cuando la policía colombiana informó que Castro resultó detenido en territorio venezolano.

El caso tomó un giro clave el 19 de julio, cuando un grupo de prisioneros norteamericanos liberados, en un intercambio de detenidos entre EEUU y Venezuela, declaró que el ciudadano francés había estado encarcelado junto a ellos.

Gracias a ese testimonio, Amnistía Internacional pudo confirmar que el franco-chileno se encontraba recluido en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, junto a otros extranjeros.

PRIMERA FOTO TAMBIÉN SE DIFUNDIÓ EN LAS RRSS

La primera imagen de Castro como hombre libre comenzó a circular en horas de la mañana de este domingo en las redes sociales, lo que confirmaba su excarcelación.

En la fotografía se observa a Castro abrazando con fuerza a uno de los funcionarios que participaron en su entrega, con una expresión de evidente emoción y alivio tras casi cinco meses de detención arbitraria.