EN VIDEO: Madre de preso político recluido en El Rodeo I exigió fe de vida de su hijo

La madre del preso político Henryberth Rivas, recluido en El Rodeo I, exigió este domingo una «fe de vida» de su hijo, al tiempo que denunció «con profunda indignación y angustia», las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que estaría siendo sometido el detenido.

Urebiri Rivas, publicó un video para explicar los abusos que ha sufrido su hijo durante su injusta reclusión.

«Hoy es 16 de noviembre, es el tercer domingo que no me están permitiendo la visita. La información que manejo es que en el patio, tres custodios golpearon a mi hijo en la cabeza y lo tiene aislado», detalló la mujer en el metraje.

«Él estaba evitando una pelea y a él lo aislaron, está muy golpeado en la cabeza y quiero la fe de vida de mi hijo, ya que no me dejan entrar la paquetería y mucho menos los medicamentos que es lo más importante», abogó la mujer.

Es importante resaltar que en El Rodeo I estaba recluido, Camilo Castro, el ciudadano francés liberado en la madrugada de este domingo.



El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, Clippve, difundió el video de la denuncia y agregó que los mismos funcionarios que agredieron a Rivas «habrían rociado gas pimienta dentro de las celdas durante semanas».

«Desde entonces, Henryberth se encuentra aislado, al igual que Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios y Rafael Castro», agregó la ONG.

Asimismo, advirtieron que en lugar de garantizar protección a los reclusos, «los custodios actuaron con violencia desmedida, bajo la autorización del director de la cárcel, evidenciando la inhumanidad con la que operan y su absoluto desprecio por las leyes venezolanas y los estándares internacionales en materia de derechos humanos».

TRES SEMANAS EN AISLAMIENTO

De acuerdo a lo denunciado por su progenitora, quien tiene tres domingos que le niegan la visita, al menos tres semanas de aislamiento llevaría Rivas.

«Esta forma de castigo no solo constituye una grave violación a sus derechos fundamentales, sino que también refleja la arbitrariedad y la impunidad con la que operan las autoridades carcelarias dentro de El Rodeo I», reiteró el Comité.