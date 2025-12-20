EN VIDEO: Así fue el primer vuelo en solitario de la princesa Leonor en el Ejército del Aire de España

La princesa Leonor, heredera al trono de España, realizó esta semana su primer vuelo en solitario como alumna del Ejército del Aire, donde ingresó el pasado 1 de septiembre, tras su paso por la Academia Militar General de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín.

En el material, suministrado por la Casa Real española, se ve a la futura reina volando la aeronave en solitario, como parte de su instrucción como alférez de la institución castrense.

El vuelo lo realizó previo a abandonar por unos días la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, para pasar las fechas festivas en compañía de su familia en el Palacio de La Zarzuela en Madrid.

DEBIÓ SUPERAR FORMACIÓN TEÓRICA

Para alcanzar el vuelo en solitario, la Princesa de Asturias ha superado la formación teórica correspondiente, así como las sesiones de simulador y los vuelos de instrucción en el Pilatus PC-21 previstos en el plan de enseñanza.

Un programa intensivo de instrucción que le ha permitido, en un tiempo más que notable, adquirir las competencias necesarias para realizar con seguridad la denominada «suelta», que tuvo lugar este jueves 18 de diciembre y de la que ahora Zarzuela ha compartido los momentos más destacados, según lo reseñado por Infobae.

En las imágenes, además de ver a Leonor a los mandos de la aeronave y sobrevolando la costa de Murcia con seguridad como si de una experimentada piloto se tratara, también se aprecia como, antes de su’ debut en solitario’ realizó vuelos de enseñanza con su instructora asignada, adiestramiento en simuladores de vuelo, y charlas con briefings operativos para que ningún detalle quedase al azar en un momento histórico como el de su primer vuelo sin asistencia.

Además, en otra de las instantáneas vemos a la Princesa de Asturias en los vestuarios poniéndose el equipo de protección necesario -el zahón anti-g, que pesa alrededor de 7kg-, y tras firmar en el libro del avión e intercambiar impresiones y confidencias con sus compañeras de la Academia, con las que ha encajado a la perfección convirtiéndose rápidamente en una más, ha revisado personalmente el avión antes de ponerse a los mandos de la nave para hacer su «suelta».