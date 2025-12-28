EN VIDEO: Animaba un certamen de belleza comunitario y falleció electrocutado en pleno escenario

Conmoción es lo que viven los habitantes de la comunidad de Conchán, en el distrito de Chota, Cajamarca en Perú, tras el trágico fallecimiento del comunicador social de 34 años de edad, Elber Paredes Mejía, quien perdió la vida tras electrocutarse sobre el escenario, mientras animaba un certamen de belleza.

El lamentable suceso, ocurrido en una zona rural del distrito, dejó en la orfandad a un menor de 9 años y ha provocado una ola de indignación y reclamos en la localidad.

El accidente se produjo cuando el presentador se encontraba sobre la tarima del escenario instalado para el evento.

Según testigos, al tocar una de las estructuras metálicas, Paredes Mejía recibió una descarga eléctrica que lo dejó inmóvil, ante la mirada impotente del público y los organizadores.

A pesar de la intervención de un trabajador que logró separarlo de la barra metálica, el comunicador falleció minutos después debido a la electrocución, según lo reseñado por Infobae.

EL HECHO QUEDÓ GRABADO EN VIDEO

Las imágenes del infortunado hecho quedaron captadas en video y posteriormente se difundieron en las redes sociales, lo que permitió reconstruir los hechos y evidenciar la falta de reacción inmediata por parte de los responsables del evento.

El deceso se produjo pocos minutos después del incidente, a pesar de los esfuerzos realizados en el lugar para auxiliarlo.

La comunidad exige respuestas ante la magnitud de la tragedia y la aparente falta de previsión por parte de los organizadores.

#Cajamarca el comunicador Elber Paredes Mejía falleció mientras conducía un certamen de belleza en el distrito de Conchán en la provincia de #Chota No se descarta que haya recibido un fuerte descarga eléctrica al cogerse de uno de los andamios del escenario pic.twitter.com/JJKxwE7TsT — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) December 27, 2025

FAMILIARES TAMBIÉN EXIGEN INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Tras el fallecimiento del comunicador, sus familiares demandaron públicamente que se realice una investigación a fondo para determinar las responsabilidades en el caso.

De acuerdo con Perú 21 y Diario Correo, los allegados sostienen que existieron presuntas irregularidades en las medidas de seguridad del escenario y que la organización habría incurrido en descuidos que pusieron en riesgo la vida de los participantes y asistentes.

En este sentido, han solicitado la intervención de las autoridades competentes para que se esclarezcan las causas del accidente y se establezcan sanciones en caso de comprobarse negligencias.

Además, resaltaron la importancia de que este hecho sirva como precedente para que no se repitan tragedias similares en eventos públicos de la región.