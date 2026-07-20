EN VIDEO | Alerta en Nicaragua por palabras de Ortega: «Aquí no volverán a haber elecciones»

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró el domingo que no volverá a haber elecciones para evitar que la oposición llegue al poder, sentenciando el fin de la alternancia política en el país centroamericano.

Ortega encabezó un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua, capital de Nicaragua. Durante el discurso, acusó a la oposición de buscar ganar las elecciones para enriquecerse.

«Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder», apuntó Ortega, que ha sido señalado de realizar fraudes electorales o de eliminar a la oposición.

Ortega afirmó que su gobierno solo trabajará con la Asamblea Nacional, que está controlada totalmente por el oficialismo. Para el político de izquierda, se debe crear un «muro» contra la oposición.

«Con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (Estados Unidos), no podrán», agregó.

CRÍTICAS A ORTEGA

Ortega se encuentra en el centro de las críticas por una reforma del Estado ejecutada en febrero de 2025. Esta serie de medidas eliminó el balance de poderes y entregó el poder total a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta.

Las recientes declaraciones no pasaron desapercibidas. El dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, quien fue desnacionalizado por el régimen nicaragüense, consideró que Ortega se quitó «una máscara más».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONMOCIÓN EN SUDÁN: HALLAN SIN VIDA A 33 PERSONAS QUE QUEDARON VARADAS EN EL DESIERTO, EN SU MAYORÍA MUJERES Y NIÑOS

«Se ha quitado una máscara más, la que no quiere bajo ninguna circunstancia que vuelvan a elecciones en Nicaragua», dijo en un audio enviado a los medios. Para Chamorro, el objetivo de Ortega es crear un régimen de partido único, como China, Cuba o Corea del Norte.