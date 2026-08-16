EN TAILANDIA: Familia francesa fue rescatada luego de pasar 16 horas a la deriva en el mar

Una familia francesa pasó 16 horas de angustia, antes de ser rescatada mientras estaba a la deriva frente a la isla Koh Samui, en Tailandia. El padre, de 50 años, y sus dos hijos, de cinco y siete años, fueron trasladados a un hospital donde los examinaron y les dieron de alta a poco tiempo.

“Los encontramos exhaustos, habían tragado mucha agua de mar”, explicó el responsable del Gobierno local. “Estaban pálidos, sobre todo los niños”, agregó.

El propietario de la moto de agua se preocupó al comprobar que la familia no había regresado a la hora prevista. Por ello alertó a los servicios de emergencia y a las autoridades.

Los servicios de rescate se activaron hasta encontrar a la familia alrededor de las 10:00 de la mañana del viernes, hora local.

Según La Vanguardia, el padre alquiló una moto de agua en la isla de Koh Samui, un popular destino turístico del golfo de Tailandia, por la tarde del jueves.

Tras el incidente, los investigadores tratan de determinar por qué la moto de agua volcó después de apenas 15 minutos de navegación. Esto, porque padre se presentó como un piloto experimentado.

Por otro lado, la versión señala que el propietario de las motos de agua declaró a medios locales que la familia se habría aventurado fuera de la zona autorizada en el contrato de alquiler.

Las imágenes del rescate difundidas por la oficina del distrito de Koh Samui muestran la moto de agua casi completamente sumergida.

Uno de los niños permanecía sobre la parte que aún sobresalía del agua, mientras que el padre flotaba justo al lado.