POLÉMICA EN MARRUECOS: Autoridades expulsaron a los periodistas españoles que cubrían situación en la frontera con Ceuta

(EFE).- Marruecos expulsó hoy a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.

Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión.

El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba «cumpliendo instrucciones».

AGENCIA EFE DEFIENDE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Por su parte, la Agencia EFE defiende el derecho a la libertad de información en el ejercicio del periodismo durante su cobertura.

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha urgido a las autoridades marroquíes a respetar el libre ejercicio «responsable y riguroso» de los periodistas.

«El ejercicio responsable y riguroso del periodismo es nuestra principal seña de identidad y así lo defendemos tanto en España como en el resto del mundo e, indudablemente, en Marruecos, donde una destacada delegación de la agencia EFE lleva prestando su servicio desde hace sesenta años», ha concluido Oliver.

EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación. Aseguró que trata de esclarecer la situación.

Los equipos de EFE y TVE se encontraban en la zona para cubrir la situación de la frontera con Ceuta. Esto ocurrió tras los llamamientos a un cruce masivo para este sábado divulgados en redes sociales. EFE