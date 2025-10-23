En Tailandia: Arrestaron a un falso cirujano que realizaba operaciones de pene dentro de su carro, lo que descubrió la policía fue alarmante

En Bangkok, Tailandia, la policía desmanteló una peligrosa red de cirugías clandestinas encabezada por Pittaya Moolin, un hombre de 51 años que realizaba operaciones de pene dentro de un viejo Toyota Corolla.

Autoridades arrestaron a Moolin, conocido en redes como “Chang Yai Modify”, el 18 de octubre mientras realizaba un procedimiento de “perlado” en el asiento trasero del vehículo, según la Oficina Central de Investigación y la División de Protección al Consumidor,

Los investigadores hallaron más de 180 tipos de perlas, anestésicos, bisturíes y agujas dentro del vehículo que servía como quirófano móvil. Todo se hacía sin higiene ni esterilización.

El propio Moolin confesó que no tenía formación médica y que había aprendido las técnicas “viendo videos en redes sociales”.

«Me interesé en este tipo de trabajo, así que estudié y lo desarrollé como un trabajo secundario para complementar mis ingresos», declaró el hombre, según Daily Mail.

El falso cirujano ofrecía tres tipos de procedimientos: implantes de perlas para supuestamente aumentar el placer sexual y por el que cobraba 1.000 baht (30 USD), circuncisiones por un precio de 5.000 baht (152 USD) y las famosas inyecciones de agrandamiento que costaban hasta 10.000 baht (305 USD)

Pittaya Moolin promocionaba sus servicios a través de TikTok, donde acumulaba clientes atraídos por los bajos precios y la promesa de resultados inmediatos.

CARGOS DE PITTAYA MOOLIN

Las autoridades lo acusaron de ejercer la medicina sin licencia, delito penado con hasta tres años de prisión y una multa de 30.000 baht (914 USD).

Sin embargo, no es el único caso. En 2024, también arrestaron a Kittikorn Songsri, otro falso cirujano que practicaba las mismas operaciones desde su casa en Samut Sakhon.

Songsri, que cobraba hasta 20.000 baht (610 USD) por intervención, fue arrestado luego de que un paciente denunciara una infección grave y disfunción eréctil permanente tras recibir un implante.

Ambos casos han reavivado el debate sobre las cirugías ilegales de pene en Tailandia, un fenómeno en auge en redes y foros clandestinos, donde se mezclan la desinformación, la desesperación y la búsqueda de estándares corporales irreales.