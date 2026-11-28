Los activistas defensores de los derechos humanos en Irán denunciaron la muerte de una adolescente de 14 años. Ella recibió una golpiza por parte de su esposo, a quien solo le preguntó si podía visitar a su familia.

Se trata de Sogand Moshtareki, originaria de la provincia de Kerman, quien falleció pocos días de dar a luz. Además, se conoció que la adolescente fue obligada a casarse cuando tenía 13 años.



Según el Comité de Mujeres del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), el marido de Sogand confesó el asesinato y afirmó que el móvil fueron «disputas familiares». Se supo que el joven de 20 años fue arrestado.

Pero la vida de la colegiala no fue fácil. Apenas había sobrevivido recientemente a un accidente de tráfico, informó el Daily Mail.

La Organización Iraní de Derechos Humanos (IHR) declaró que su marido le restringió el contacto con la familia y la encerraba en casa cuando salía.



>>>> La muerte de Sogand se produjo el mismo día que el asesinato de Sepideh Raeisi, una mujer embarazada de 21 años originaria de la provincia de Fars. Al igual que Sogand, a Sepideh también la obligaron a casarse.



Sepideh, que tenía un hijo de tres años y estaba embarazada de cuatro meses. La asesinaron a tiros por su marido tras intentar tramitar los trámites de divorcio. Su hijo nonato no sobrevivió, mientras que su madre resultó herida.

Según el NCRI, Sepideh se casó a los 13 años y sufrió años de violencia doméstica.

Los dos recientes asesinatos de jóvenes iraníes ponen de manifiesto los peligros del matrimonio infantil en la república islámica.



>>>>>>>>>>>>>>>>>Según el NCRI, a las niñas obligadas a contraer matrimonio se les niegan sus derechos a la educación, al desarrollo personal y a la libre elección.

Muchas de ellas se vuelven vulnerables a la violencia doméstica, el embarazo precoz, la dependencia económica y, en algunos casos, la «violencia letal».



Sus asesinatos también se producen después de un informe reciente que reveló que solo en octubre de 2026 se registraron 24 casos de feminicidio en Irán. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en sus propios hogares por hombres conocidos.

Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, ya que muchos casos de feminicidio en Irán no se denuncian.

Por otra parte, la emisora ​​en persa Iran International, con sede en el Reino Unido, informó que asesinaron al menos 84 mujeres y niñas en Irán entre el 21 de marzo y el 13 de octubre.

En 75 casos, los autores conocían a las víctimas, y los padres de ocho de las niñas menores de edad asesinadas las asesinaron sus padres, hermanos u otros parientes consanguíneos.