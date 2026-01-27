Suiza congeló los activos de otros 36 venezolanos, esta es la lista

Suiza anunció la congelación inmediata de todos los activos que tenían otros 36 venezolanos en instituciones financieras de ese país.
Vale recordar que Suiza hizo lo mismo con Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos el pasado 3 de enero. Sin embargo, la resolución, con fecha del 5 de enero, también incluye una lista de 36 venezolanos cuyas posibles cuentas y bienes serán congelados con el propósito de evitar que los «activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza».
En la lista aparece Cilia Flores, así como sus tres hijos (Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores). También el excanciller Jorge Arreaza; la exministra de Turismo, Marleny Contreras Hernández, entre otros.
Las autoridades suizas evitaron responder a Transparencia Venezuela cuánto dinero y propiedades han sido confiscados en virtud de esta ordenanza.
«En este momento, no se puede proporcionar información sobre posibles activos congelados en virtud de la ordenanza sobre la congelación de activos relacionados con Venezuela, que se basa en la Ley de Activos Ilícitos Extranjeros (FIAA)», explicaron desde el Departamento Federal de Asuntos Extranjeros.
LA LISTA DE VENEZOLANOS
- Nicolás Maduro Moros
- Javier Alvarado Ochoa
- Alejandro José Andrade Cedeño
- Jorge Alberto Arreaza Montserrat
- Angelica María Barrios Noriega
- Leopoldo Alejandro Betancourt López
- Pedro Binaggia
- Eudomario Carruyo Rondón
- Marleny Josefina Contreras Hernández
- Francisco Antonio Convit Guruceaga
- Luis Carlos De León Pérez
- Haiman El Troudi Douwara
- Omar Jesús Farías Luces
- Cilia Adela Flores De Maduro
- Walter Jacob Gavidia Flores
- Yosser Daniel Gavidia Flores
- Yoswal Alexander Gavidia Flores
- Leonardo González Dellán
- Eudoro Antonio González Dellán
- José Ángel González Dellán
- Raúl Antonio Gorrín Belisario
- Alejandro Isturiz Chiesa
- Francisco Rafael Jiménez Villarroel
- Adolfo Ledo Nass
- Álvaro Ledo Nass
- Carlos Erik Malpica Flores
- Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
- Rafael Darío Ramírez Carreño
- Diego José Salazar Carreño
- Abraham José Shiera Bastidas
- Pedro José De Jesús Benito Trebbau López
- Carmelo Antonio Urdaneta
- Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
- María Isabel Villalobos Orono
- Nervis Alejandro Villalobos
- Rafael Eduardo Wolkmar Cedeño
- Simón Alejandro Zerpa Delgado