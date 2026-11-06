EN FOTOS: Por esta razón Colombia expulsó a más de 80 venezolanos que ahora esperan en la frontera mientras autorizan su retorno al país

Más de 80 ciudadanos venezolanos, presuntamente vinculados con actividades delictivas, están ubicados en el puente fronterizo con Venezuela para ser expulsados de Colombia y que el país vecino autorice su ingreso.

Los ciudadanos trasladados durante la madrugada de este viernes desde las instalaciones de la Policía en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam, desde donde viajaron a Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, como parte de un operativo de expulsión coordinado por Migración Colombia, la Policía y el Ejército.

EN TIENDITAS

Según pudo constatar EFE, los venezolanos permanecen en una parada técnica en el Puente Internacional Atanasio Girardot, también conocido como Tienditas, en Cúcuta, mientras esperan la autorización venezolana para cruzar la frontera.

Estas expulsiones forman parte de un endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Según el balance del Ejecutivo, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre estaban deportados o expulsados 812 extranjeros, de los cuales 462 estaban relacionados con motivos de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: Grababa un live dentro de su tienda cuando un vehículo perdió el control y se estrelló contra el establecimiento

El mandatario estuvo esta semana en ese puesto fronterizo, donde explicó que su Gobierno pondrá especial atención al departamento de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta.

En este territorio operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Con información EFE