EN FOTOS: Más de 100 rescatistas argentinos y médicos venezolanos viajan a Venezuela para apoyar tras los terremotos

Este viernes partió desde el aeropuerto de Ezeiza un contingente integrado por más de 100 médicos venezolanos y rescatistas argentinos, en un vuelo humanitario a Venezuela organizado y piloteado por Enrique Piñeyro, fundador de la ONG Solidaire.

La misión, impulsada por la sociedad civil, busca reforzar la atención médica y las labores de rescate en Venezuela, donde los devastadores terremotos del 24 de junio han dejado miles de fallecidos, heridos y damnificados.

El grupo médico está conformado por especialistas en áreas críticas para la emergencia: intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, médicos generales, cirujanos generales, pediatras, internistas y un neuropsiquiatra.

Su incorporación permitirá apoyar a los equipos que actualmente atienden a más de once mil heridos y a las comunidades que continúan recibiendo asistencia.

Los rescatistas que viajarán forman parte del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada internacional de rescate con sede en Luján de Cuyo, Mendoza.

El avión también transporta un cargamento de cuatro toneladas de insumos humanitarios donados por la Cruz Roja Argentina.

Este despliegue se suma al esfuerzo internacional que ya ha movilizado más de 4.000 brigadistas extranjeros y más de 150 perros de búsqueda en Venezuela.

EL APOYO A VENEZUELA

Indira Acosta, presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar), destacó el compromiso del grupo que viaja.

«Aunque estamos lejos de nuestro país, hemos querido poner nuestras manos al servicio de nuestro pueblo. Por eso hacemos este gran esfuerzo con esta misión humanitaria, para ayudar a seguir salvando vidas y sanar a tantas personas que han resultado heridas en la tragedia. Agradecemos a todos los que han trabajado para que esta misión sea realidad», comentó.