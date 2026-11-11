EN FOTOS: Delcy Rodríguez viajó a Turquía para participar en la cumbre por el Cambio Climático de la ONU, así posó con líderes mundiales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se incorporó este miércoles a las actividades de la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebra en Turquía.

En fotos divulgadas en redes sociales se puede ver el momento en el que el presidente del país anfitrión, Recep Tayyip Erdoğan, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la saludaron formalmente a su entrada al recinto multilateral.

Así dio inicio formal el recorrido de la representación nacional en el evento climático. A partir de ahora todas las delegaciones comenzarán con el cumplimiento de la agenda con motivo del debate ambiental.

Posteriormente, salió a la luz otra instantánea en la que se puede ver a Delcy Rodríguez junto a todos los líderes mundiales para la tradicional foto oficial de la cumbre.

«Participaremos en la COP31, uno de los principales encuentros internacionales para debatir y avanzar en acciones frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático», dijo Rodríguez en sus redes sociales.

«Venezuela estará presente con su voz y compromiso en este espacio de diálogo y cooperación entre las naciones. La protección de nuestro planeta es una responsabilidad compartida», añadió la mandataria.