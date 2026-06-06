EN ESPAÑA: Pareja de venezolanos sufrió explotación laboral con jornadas de 16 horas diarias, así fueron captados

Un empresario español fue detenido tras la denuncia de una pareja de venezolanos en situación de vulnerabilidad que sufrió explotación laboral. El sujeto enfrenta cargos por trata de personas, informaron agencias de noticias.

Según informó la Policía Nacional, la investigación se inició tras la denuncia de los dos perjudicados. Ellos informaron que el empresario los captó cuando asistieron a un evento de motivación emocional, buscando apoyo y alguna salida a su situación familiar, económica y social.

Se supo que la pareja de venezolano llegó a España buscando un futuro mejor y para que una hija, que padecía una grave enfermedad, recibiera asistencia médica inmediata.

Lamentablemente, la hija falleció al poco tiempo de llegar la unidad familiar a España. Por ello acudieron a este evento de motivación personal.

Luego de exponer su situación, les presentaron a una persona que les aseguró que regentaba tres negocios y les ofreció trabajo.

Según el reporte policial, el empresario les ofreció un salario de 1.200 euros al mes cada uno, con alojamiento y comida gratis. También les habló de la posibilidad de hacerles un contrato de trabajo con el que pudieran regularizarse.

El matrimonio aceptó y se trasladó a la localidad a Granada, donde empezaron a trabajar al día siguiente.

También se informó que la pareja, que se encontraba en situación irregular en España y no podía trabajar, compartía empleo con otro matrimonio de Centroamérica, que se hallaban en la misma situación.

La sorpresa se la llevaron los venezolanos el recibir su primer pago, por jornadas de hasta 16 horas diarias. No solo les pagaron 1.000 euros, sino que les descontó el alquiler mensual.

Incluso, a mujer tuvo que darse de baja en alguna ocasión por cansancio extremo y el empresario le redujo el sueldo por ese motivo a la mitad de lo prometido.

Fue allí que el matrimonio hizo la denuncia. Los agentes comprobaron la veracidad de las declaraciones de las víctimas y detuvieron al empresario.

Indicó la policía que el hombre se aprovechó de su condición de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente.

El detenido tiene 36 años y posee antecedentes policiales.