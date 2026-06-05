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VIDEO: Doctora venezolana se viralizó por liderar servicio de hospital en El Salvador, el «más importante de Centroamérica», según Bukele

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
venezolana

Una doctora venezolana se ha hecho viral en las últimas horas luego de ser la encargada de presentarle al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las instalaciones del Hospital Nacional Rosales tras su reinauguración.

Su nombre es Joselin Guevara, quien se especializa en el área de urología y liderará dicho servicio en el centro de salud. Oriunda del estado Táchira, es egresada de la Universidad de Los Andes (ULA).

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Asimismo, trascendió en redes sociales que durante años ejerció en el Hospital Universitario de Caracas antes de salir del país.

El video viral comienza con la doctora explicándole lo que se hace allí a Bukele, cuando el mandatario la interrumpe con una pregunta. «¿De dónde es usted, doctora?».

A lo que ella respondió: «Soy venezolana». Por lo que Bukele le dio la bienvenida.

La especialista le explicó al mandatario detalles de la patología urológica vesical compleja. Además, le hizo saber que en el Hospital Rosales no contaban con los equipos para atender a los pacientes.

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«Ahora con esta tecnología podemos garantizar un diagnóstico preciso», señaló Guevara.

De igual forma, le presentó al mandatario un equipo médico de última tecnología por el cual podrán destruir cálculos renales sin que el paciente tenga que pasar por quirófano.

Tras la reinauguración Bukele calificó el recinto como «el mejor hospital de Centroamérica».

«Con todas las especialidades médicas, la tecnología más avanzada del mundo y atención de la más alta calidad. Público. Digno. Gratuito. Para todos», destacó el mandatario.

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