En Colombia detuvieron a alias ‘El señor’, lideraba red de narcotráfico que enviaba tres toneladas mensuales de estupefacientes a EEUU

Las autoridades colombianas informaron de la detención de Daneiro Correa Vega, alias de ‘El Señor’, quien encabezaba una red de traficantes de drogas que operaba entre el Norte de Santander y las costas del Caribe colombiano.

Según un reporte del diario El Tiempo, Correa Vega coordinaba el envío de hasta tres toneladas mensuales de cocaína hacia Estados Unidos. Su estructura operaba mediante acuerdos con organizaciones armadas y redes dedicadas al transporte internacional de estupefacientes.

Fueron estas operaciones las que terminaron por convertirlo en objetivo de las autoridades estadounidenses, que solicitaron su captura con fines de extradición.

A alias ‘El señor’ lo detuvieron en Cúcuta durante una operación adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia. Todo en coordinación con la fiscalía general del país vecino y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La investigación señala que los antecedentes de Correa Vega condujeron a su captura, tras reconstruir el funcionamiento de una organización que no dependía de una sola estructura armada ni concentraba todas sus operaciones en un mismo territorio.

Por el contrario, ‘El Señor’ estableció un sistema de alianzas para conectar los centros de producción del Catatumbo con las rutas de exportación utilizadas por organizaciones del narcotráfico en la Costa Caribe.

De acuerdo con la Policía, Correa Vega dirigía una organización independiente que intervenía en distintas etapas del negocio. Su papel consistía en coordinar la producción, el procesamiento, el almacenamiento y la movilización de cargamentos de cocaína.

Además, la organización tenía la capacidad de mantener laboratorios propios en zonas rurales de Sardinata y Bucarasica, dos municipios de Norte de Santander que formaban parte de su estructura de producción.

Allí se recibían derivados de coca procedentes del Catatumbo, que posteriormente eran procesados para obtener clorhidrato de cocaína.

Según la Policía, Correa Vega logró conectar las zonas de producción del nororiente colombiano con rutas que conducían hacia La Guajira y otros puntos de la costa atlántica.

Sin embargo, el alcance internacional de la investigación llevó a que Estados Unidos a requerir a Correa Vega. Su caso está en la Corte Distrital para las Islas Vírgenes. Allí lo solicitan por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, según informó la Policía colombiana.