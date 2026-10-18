VIDEOS: Explosión en base militar de Canadá provocó un grave incendio y dejó varios fallecidos

Un devastador incendio afectó este sábado a la base militar canadiense de Wainwright, en la provincia de Alberta, y dejó un saldo de muertos y heridos aún no precisado por las autoridades, aunque reportes extraoficiales dan cuenta de al menos siete fallecidos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó en redes sociales el acontecimiento de un «grave incidente» que desató las llamas en la instalación ubicada a dos horas al este de Edmonton.

More than a dozen CAF personnel literally parachuting into Wainwright, arriving at the local health centre to respond to the explosion and fire at the nearby Canadian Forces Base. pic.twitter.com/IbmtAiXWpN — Jeff Semple (@JeffSempleGN) October 18, 2026

«Nuestros pensamientos están con todos los valientes hombres y mujeres afectados», afirmó Carney, quien garantizó mantener una comunicación fluida con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith. Por su parte, la mandataria provincial calificó el fuego de «importante y trágico» y constató el fuerte impacto del siniestro sobre numerosos efectivos militares.

‼️ FUERTE EXPLOSIÓN EN UNA BASE MILITAR DE CANADÁ Se informa de un "número significativo de víctimas", mientras los equipos de emergencia intervienen en medio de fuertes vientos que avivan la propagación del incendio que se produjo.https://t.co/tlFoqiw7vv pic.twitter.com/XyHbLGmrdc — RT Última Hora (@RTultimahora) October 18, 2026

Aunque los voceros oficiales no confirman la cifra definitiva de afectados, el diputado conservador Dane Lloyd reveló haber recibido reportes sobre «numerosas víctimas» tras una explosión inicial. De acuerdo con datos de la radiotelevisión pública CBC, las fuertes ráfagas de viento aceleraron de forma crítica la propagación del fuego por la zona militar.

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, ratificó que la cúpula de las Fuerzas Armadas ya le notificó la existencia de fallecidos y heridos en la base. Mientras tanto, los equipos sanitarios y de bomberos despliegan operativos de emergencia y piden a la población no acercarse al perímetro para no interferir con las labores de rescate.

🇨🇦 WATCH: Military ambulances and army trucks were seen parked outside a hospital emergency entrance earlier this evening after a deadly explosion and fire at Canadian Forces Base Wainwright in Alberta; Canada's Defence Minister confirmed deaths and injuries but gave no numbers.… — Belaaz News (@TheBelaaz) October 18, 2026

Esta tragedia ocurre a solo dos días del trascendental referéndum convocado para el 19 de octubre en Alberta. En esa votación, los ciudadanos definirán si la provincia se mantiene dentro de la federación canadiense o si inicia la ruta legal hacia una consulta vinculante sobre su independencia.