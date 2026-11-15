EN COLOMBIA: Aprovechó la confianza de la familia para abusar de una menor, pero este error hizo que lo descubrieran

Enviaron a prisión preventiva a un hombre en Colombia por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 14 años y grabar el abuso en un teléfono móvil, informó este domingo la Fiscalía General.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025 en una finca del municipio de Puerto Guzmán, en el departamento amazónico de Putumayo, donde el señalado agresor, identificado como Fredy Raúl Vélez, habría aprovechado la confianza que tenía con la niña y su familia.

Según la investigación, el hombre empeñó posteriormente en una tienda de compraventa el dispositivo con el que grabó los abusos, gracias a la cual los videos llegaron a manos de la familia de la menor, y fue su madre la que denunció lo sucedido a las autoridades.

Un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que el procesado no aceptó, por lo que un juez ordenó su ingreso en una cárcel preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Un teléfono celular empeñado en una compraventa de Solita (Caquetá) contenía videos de presuntas agresiones sexuales contra una niña de 6 años. Las imágenes llegaron a manos de su familia, que denunció los hechos y permitió poner en marcha la investigación de la Fiscalía. Los ataques habrían ocurrido en una finca de Puerto Guzmán (Putumayo), en diciembre de 2025. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 15, 2026

El caso se conoce días después de que la Fiscalía informara de la imputación de cinco personas por presuntamente almacenar y distribuir más de 600 fotografías y videos de abuso sexual infantil mediante dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se accedía mediante pago.

En esa investigación, desarrollada en Bogotá, Villavicencio y Soacha, en el centro del país, las autoridades identificaron más de 140 contactos que formaban parte de los grupos utilizados para compartir el material.

CON INFORMACIÓN DE EFE