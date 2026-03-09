En claves: Los candidatos presidenciales en Colombia tras consultas interpartidistas

Colombia entró en una nueva fase de su calendario electoral tras las consultas interpartidistas que se celebraron el domingo, que terminaron de configurar la lista de 16 aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

Con la elección de Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López como ganadores de sus respectivas consultas, el panorama político quedó más definido, aunque todavía abierto a nuevas inscripciones hasta el 13 de marzo.

Lo cierto, es que la diversidad de perfiles, trayectorias y orígenes partidistas anticipa una contienda fragmentada y altamente competitiva.

Las consultas dejaron tres victorias clave: Paloma Valencia se impuso en la Gran Consulta por Colombia, Roy Barreras lideró el Frente por la Vida y Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones.

Cada uno llega a la carrera presidencial con bases electorales distintas y discursos que buscan captar sectores específicos del electorado.

Estas definiciones consolidaron la presencia de la derecha, el centro y sectores progresistas (izquierda) en la competencia, marcando un punto de partida para las estrategias de campaña.

CONTINUIDAD DEl PROYECTO PETRO

En paralelo, el Pacto Histórico definió a Iván Cepeda como su candidato, luego de que este superara a Carolina Corcho en la consulta interna.

Su caso fue particular, puesto que el Consejo Nacional Electoral determinó que no podía participar simultáneamente en la consulta del Frente por la Vida, lo que lo llevó a avanzar directamente hacia la primera vuelta.

Su postulación representa la continuidad del proyecto político del actual gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aunque con matices propios.

FIGURAS INDEPENDIENTES

El abanico de candidaturas también incluye figuras provenientes de movimientos independientes y del sector privado.

Abelardo de la Espriella, abgado penalista y líder de la firma De Espriella Lawyers, inscribió su aspiración bajo el movimiento Defensores de la Patria.

A su vez, Sergio Fajardo regresó a la contienda presidencial con el respaldo de Dignidad y Compromiso, partido que cofundó en 2023. Su trayectoria como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia vuelve a posicionarlo como una opción de centro con experiencia administrativa.

También se sumaron a la carrera varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro: Luis Gilberto Murillo, excanciller y exembajador en Estados Unidos; Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio; y Mauricio Lizcano, exministro TIC.

A ellos se agregan Juan Fernando Cristo, exministro del Interior; Daniel Palacios; Miguel Uribe Londoño, quien recibió el aval del Partido Demócrata Colombiano; Felipe Córdoba, excontralor que ahora compite por firmas; Clara López, con el aval del Movimiento Unitarios; y Santiago Botero, empresario e ingeniero agrónomo.

LISTADO COMPLETO

Paloma Valencia

Roy Barreras

Claudia López

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Sergio Fajardo

Luis Gilberto Murillo

Luis Carlos Reyes

Mauricio Lizcano

Juan Fernando Cristo

Daniel Palacios

Miguel Uribe Londoño

Felipe Córdoba

Clara López

Mauricio Armitage

Santiago Botero

Con este amplio listado, la campaña presidencial de 2026 se perfila como una de las más diversas y competidas de los últimos años.

Además, hasta el 13 de marzo de 2026 hay plazo para que políticos como Germán Vargas Lleras o cualquier otra persona pueda inscribirse como candidato presidencial.