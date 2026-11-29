Tres funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, en Villa Alemana, fueron detenidos en una investigación por presunta tortura contra un venezolano, en la región de Valparaíso.

Según Biobio Chile, se trata de un comisario y dos subinspectores. La indagatoria surgió tras la denuncia presentada por María José Mussett Otero por el presunto secuestro de su pareja. La víctima es Ronald José Zorrilla Coraspe, de nacionalidad venezolana.

La denuncia interpuesta señala que varios hombres interceptaron a Ronald y lo forzaron a subir a un vehículo. La pareja presentó como evidencia un audio donde se escuchaban gritos y golpes.

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Sin embargo, el caso tuvo un giro indesperado, ya que se estableció que el hombre no estaba secuestrado, sino bajo custodia policial. Sobre él pesan los delitos de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

Acerca del caso, el fiscal Agustín Beroiza abrió una investigación por presuntas torturas. Las diligencias quedaron a cargo de Carabineros.

Tras las primeras diligencias, los uniformados aprehendieron a los tres detectives implicados. Los mismos fueron identificados como el comisario Miguel Salas Herrera y los subinspectores José Serra Melcher y Bastián Tapia Fancelli.

Los indiciados permanecen detenidos a la espera de su control, que se realizaría en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.