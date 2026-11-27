La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a un médico cirujano venezolano, de 36 años, —cuyo nombre no se ha difundido— solicitado por presunta falsificación de licencias médicas.

El galeno, quien enfrenta orden de expulsión del territorio chileno, permanecía prófugo de la justicia desde 2024. Las autoridades también lo investigan por fraude de subvenciones y ejercicio ilegal de la profesión, delitos por los cuales mantenía una orden de captura vigente.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Chillán concretaron la detención el martes en Papudo, región de Valparaíso.

⭕Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicas #Chillán detuvieron a hombre venezolano (36), prófugo de la justicia, con orden de detención por falsificación de licencias médicas, ejercicio ilegal de la profesión y con expulsión vigente del territorio nacional. https://t.co/lw4b1Q4cQZ — PDI_Ñuble (@NublePdi) November 26, 2026

PRÓFUGO DESDE 2024

El subprefecto Alexi González Saavedra, jefe de la unidad investigadora, informó que el Juzgado de Garantía de Yungay emitió la orden de captura.

Tras la detención, los detectives trasladaron al hombre a las dependencias de la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte.

La PDI informó que pondría al detenido a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para el control de detención y la formalización de cargos.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente la identidad del médico venezolano ni los resultados de la audiencia judicial.