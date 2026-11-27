Un niño de padres venezolanos sufrió graves lesiones luego de sufrir un fuerte accidenten al lanzarse desde un trineo durante sus vacaciones en Chile y estrellarse contra un cable de acero.

La familia venezolana, que vive en Argentina, había gastado sus ahorros para estas vacaciones en Chile. En un video grabado por la familia se puede ver como Drake López, de 10 años se lanzó en el trineo por la nieve.

Sin embargo, al cabo de unos metros se puede escuchar a alguien desesperado diciéndole que se lanzara del trineo, a los pocos segundos ocurrió la tragedia con el cable de acero, reseñó el medio El Vinotinto CL.

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El pequeño, quien tiene nacionalidad argentina, sufrió múltiples fracturas en las piernas, por lo que lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente y necesitará varios meses de rehabilitación,

Su padre, Richard López, denunció que el cable no contaba con señalización y que la empresa turística que los llevó tampoco advirtió sobre el peligro. Además, denunció que tampoco tenían asistencia médica, ni implementos de primeros auxilios en el sitio.

El niño no recibió asistencia médica hasta 90 minutos después cuando llegaron funcionarios policiales.

Posteriormente, lo trasladaron a un hospital donde pasó seis horas en quirófano. Los galenos encontraron fracturas en ambos fémures, lesiones musculares y una herida profunda en la pierna derecha.

Debido a la gravedad de las heridas le colocaron placas y múltiples tornillos para estabilizar las fracturas.

El niño tendrá que enfrentar tres rehabilitaciones por semana durante un período estimado de entre tres y ocho meses. Además, dependiendo de su evolución se espera que le tengan que realizar nuevas operaciones.

Todo esto ocurre en un contexto en el que los padres han tenido que cubrir todos los gastos y afirman que se quedaron sin ahorros en Chile.