EN CHILE: El angustiante relato de una migrante venezolana a quien le robaron el carro con su bebé a bordo

Enis Chacón compartió, una migrante venezolana en Chile, vivió una de las peores experiencias de su vida, el pasado 25 de mayo, cuando unos delincuentes le robaron su vehículo con su hija de apenas cuatro meses de nacida en el interior.

El hecho ocurrió en la comuna de Puente Alto, según publicó el portal Crónicas de Chile, que difundió un video donde Chacón relató lo que ocurrió esa noche.

Dijo que cuatro hombres armados la interceptaron de manera violenta mientras se encontraba saliendo de la casa de su suegra. Posteriormente, oyó disparos y los asaltantes le ordenaron bajar del carro.

Contó que fue una situación muy desesperante, porque les pidió que la dejaran sacar a la pequeña, pero ellos ignoraron sus súplicas y escaparon con la niña dentro de la camioneta.

Agregó que su suegra intentó intervenir para evitar la huida de los delincuentes, pero no pudo. Además, sufrió agresiones durante el ataque y, de paso, la situación le ocasionó un infarto.

Enis relató que, afortunadamente, minutos después del robo, se activó el sistema cortacorriente instalado en la camioneta, lo que produjo que el vehículo se detuviera, cuando había recorrido un kilómetro y medio del lugar donde ocurrió el asalto.

Gracias a eso, los delincuentes abandonaron el carro, lo que permitió que habitantes de la zona localizaran a la bebé y contactaran rápidamente a sus familiares. Poco después, la niña regresó con su madre sana y salva.

“LA PESADILLA NO TERMINÓ”

Aunque la historia de horror tuvo un buen desenlace porque la pequeña regresó sana con su familia, Enis Chacón aseguró que el impacto emocional permanece en su vida cotidiana.

Enis explicó que, tras recuperar a su bebé, comenzó otra etapa marcada por la incertidumbre y la búsqueda de respuestas. “Hoy sigo con mucho miedo”, afirmó.

La camioneta permaneció retenida casi 15 días mientras intentaba obtener información sobre las diligencias realizadas y el estado de la investigación.

En ese tiempo recibió información contradictoria, versiones diferentes según la PDI, Fiscalía y Carabineros, y una escasa comunicación sobre los pasos que se realizaban.

Como víctima, esta falta de claridad y coordinación le generó una profunda sensación de vulnerabilidad e impotencia.

Hoy, aun con secuelas emocionales tras lo vivido. Está sometida a tratamiento psicológico, atención psiquiátrica y apoyo profesional por estrés postraumático.

Ella sigue esperando respuestas claras sobre su caso. Dijo que no busca confrontación, sino una investigación responsable, rigurosa ya la altura de la gravedad de los hechos.