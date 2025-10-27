VIRAL: Adolescente fue atacado por un cocodrilo cuando estaba pescando en una playa

Momentos de terror se vivieron en las costas de Cape Tribulation, en Australia, cuando un adolescente de 14 años fue atacado por un gran cocodrilo mientras pescaba, sufriendo graves heridas.

Los hechos se dieron cerca de las 3 de la tarde del sábado en esta localidad ubicada al noroeste de Australia. El Servicio de Ambulancias de Queensland precisó que el adolescente estaba acompañado por otros dos jóvenes cuando ocurrió el siniestro.

Aparentemente, el grupo estaba pescando con el agua hasta la cintura cuando un cocodrilo se acercó sigilosamente. En cuestión de segundos, se abalanzó sobre el adolescente a pocos metros de la orilla.

A pesar del severo ataque, el adolescente logró llegar hasta un hotel cercano llamado PKs Jungle Village. Los vecinos de la zona y los trabajadores del establecimiento le brindaron atención de urgencia al joven.

HERIDAS DEL ADOLESCENTE

De acuerdo a medios internacionales, el adolescente sufrió lesiones en una de sus piernas y en la zona abdominal. Aparentemente, la rápida intervención de la comunidad fue crucial para que el joven lograra sobrevivir.

«El niño tuvo mucha suerte de que estuviera en la playa y muy cerca de la propiedad frente al mar. Hay un paseo marítimo que conecta la playa directamente con PKs, así que no había que ir muy lejos», dijo Harry Hartley, gerente del hotel.

El adolescente fue trasladado en helicóptero al Hospital y Servicio de Salud de Cairns y Hinterland. Los médicos confirmaron que tenía heridas «consistentes con un ataque de cocodrilo», pero se encuentra fuera de peligro y en condición estable.