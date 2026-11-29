En un barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, detuvieron e imputaron a dos migrantes venezolanos a quienes encontraron con al menos 36 animales que iban a ser sacrificados en un ritual.

La policía porteña hizo un operativo en el barrio de Boedo, donde efectivos policiales rescataron a los animales vivos. Según el portal Esreviral, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía conocimiento del caso.

A partir de allí se originó una denuncia que advertía sobre la celebración de ceremonias con sacrificio de animales en la zona.

Los agentes de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad montaron un dispositivo de vigilancia cerca del cruce de Virrey Liniers y Carlos Calvo, para atrapar a los implicados.

La causa se tramita por presunta infracción a la Ley N° 14.346 (Maltrato y Crueldad Animal), a la Ley N° 22.421 (Conservación de la Fauna Silvestre) y a la Resolución N° 109 —en lo que respecta a las codornices y gallinas de Guinea—.

Según los datos aportados, en el operativo se supo que uno de los imputados es farmacéutico y tiene domicilio en Avellaneda. Mientras que el otro reside en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.

Durante el seguimiento por parte de los oficiales, detectaron la llegada de un Volkswagen Gol Trend blanco. Desde una vivienda de la cuadra salió uno de los sospechosos para recibir al conductor. Justo cuando ambos iniciaban la descarga de varias cajas del vehículo, fueron interceptados por los efectivos siguiendo directrices del fiscal Blas Matías Michienzi.

Luego se supo que los dos arrestados son de nacionalidad venezolana.

Posteriormente, las autoridades revisaron el carro y localizaron las cajas con los 36 ejemplares vivos. Entre los animales para los rituales había, 17 gallinas, 7 palomas, 6 codornices, 2 gallos, 2 gallinas de Guinea (atadas con cinta plástica), 1 pato criollo y 1 tortuga campanita.

Un veterinario del Cuerpo de Investigaciones Judiciales examinó a los animales y constató cuadros generalizados de hacinamiento, deshidratación, malnutrición y deterioro físico.

Quedaron bajo custodia de la organización Alerta Galgo para recibir atención veterinaria, resguardo y recuperación; mientras que los detenidos quedaron a la orden del MP argentino para su imputación.