EN ARGENTINA: Detuvieron a un hombre por amenazas contra el papa León XIV

En vísperas de la llegada del papa León XIV a Argentina, la Policía Federal de ese país detuvo a un hombre acusado por presuntas amenazas contra el sumo pontífice. Medios de ese país informaron que la detención ocurrió durante un operativo en Villa Rosa, en Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron el celular que habría utilizado para las intimidaciones, además de otros teléfonos y un dron.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del detenido. Solo se supo que es obrero y reside en la misma localidad específicamente en una casa de la calle Carlos Morel.

También se supo que la investigación se inició el viernes 6 de noviembre a partir de una denuncia anónima recibida en el Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE 911) de La Plata.

Este llamado fue el punto de partida para que la Policía Federal comenzara las labores de inteligencia.

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En este sentido, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) analizó diversas fuentes de información abierta y realizaron vigilancias. Además, utilizaron tecnología como un IMSI Catcher para rastrear en tiempo real el dispositivo móvil desde el que se habrían enviado los mensajes intimidatorios.

Los efectivos reunieron toda la información en 24 horas, lo que permitió al juez federal, Adrián González Charvay, ordenar el allanamiento de urgencia. Asimismo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) destacó el trabajo coordinado entre inteligencia, PFA y Justicia.

El detenido quedó a disposición del juez González Charvay, imputado por el delito de amenazas.