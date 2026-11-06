Noviembre marcó el inicio y el final de su historia viral: Falleció hombre que protagonizó escándalo por acostarse con el esposo de su hija en Brasil

El caso de Araraquara, fue un escándalo familiar en Brasil que superó cualquier ficción y se convirtió en un fenómeno viral masivo en noviembre de 2023. Todo comenzó cuando una joven llamada Camila Oliveira tomó el teléfono de su padre, Edielson Alexandre Oliveira. Al revisarlo, descubrió un secreto devastador: su padre mantenía una relación amorosa y sexual en secreto con su propio esposo, Juninho Virgilio.

MURIÓ EDIELSON OLIVEIRA TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BRASIL El brasileño Edielson Alexandre Oliveira, de 48 años, murió tras permanecer internado durante 22 días por un grave accidente de tránsito. Se había vuelto viral en 2023, cuando su hija reveló que mantenía un romance con su esposo. El accidente

Oliveira viajaba como pasajero en un mototaxi cuando ocurrió el siniestro. Falleció en la madrugada del domingo 1º de noviembre en el hospital Santa Casa de Araraquara, en el estado de San Pablo. El conflicto familiar

Su hija, Camila, descubrió mensajes y videos intercambiados entre su padre y su esposo, Juninho. Luego difundió el material en redes sociales, donde el caso alcanzó gran repercusión. Los episodios de violencia

Tras la divulgación, Oliveira rompió los vidrios del auto de su yerno y lo incendió. También arrojó botellas contra viviendas y una mujer sufrió heridas por fragmentos de vidrio. Varias personas lo redujeron y golpearon. La despedida

El velatorio y el entierro se realizaron el domingo. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Britos, en Araraquara. (+) en Montevideo Portal: https://t.co/YeXvGsbIEU Video: Facebook. Camila Oliveira — Montevideo Portal (@portalmvd) November 2, 2026



Los mensajes, fotos y videos que compartían no dejaban lugar a dudas de la doble traición. Camila decidió cobrar venganza de forma pública y radical. Ahora, el padre que protagonizo aquel escándalo fallece en un accidente.

MURIÓ EDIELSON OLIVEIRA TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BRASIL

El brasileño Edielson Alexandre Oliveira, de 48 años, murió tras permanecer internado durante 22 días por un grave accidente de tránsito. Se había vuelto viral en 2023, cuando su hija reveló que mantenía un romance con su esposo.

EL ACCIDENTE

Oliveira viajaba como pasajero en un mototaxi cuando ocurrió el siniestro. Falleció en la madrugada del domingo 1º de noviembre en el hospital Santa Casa de Araraquara, en el estado de San Pablo.

EL CONFLICTO FAMILIAR

Su hija, Camila, descubrió mensajes y videos intercambiados entre su padre y su esposo, Juninho. Luego difundió el material en redes sociales, donde el caso alcanzó gran repercusión.

EXPOSICIÓN EN REDES

La joven publicó todas las pruebas (chats de WhatsApp y videos de los encuentros en un motel) en su cuenta de Facebook, lo que hizo que la historia se viralizara.

Imprimió los chats y los pegó en los postes de luz de su barrio en la ciudad de Araraquara, São Paulo, para que todos los vecinos se enteraran. Llevada por la rabia, Camila rompió los vidrios y prendió fuego al auto de su esposo en plena calle.

EL DÍA DEL CAOS

El escándalo de las redes saltó a la vida real cuando los involucrados se cruzaron en la calle. El esposo (Juninho) y el padre (Edielson) comenzaron a discutir en la vía pública.

Edielson, enfurecido y bajo los efectos de la adrenalina, empezó a lanzar botellas de vidrio contra las casas y autos de los vecinos, gritando sobre la relación. La situación se salió tanto de control que los vecinos, cansados del disturbio, lincharon a Edielson en el suelo hasta dejarlo gravemente herido, requiriendo intervención médica y policial.

Tres años después de haber protagonizado uno de los momentos más virales del internet latinoamericano, el caso volvió a cerrarse de forma trágica.

Edielson Alexandre Oliveira murió a los 48 años tras sufrir un accidente de moto. Oliveira viajaba como pasajero en un mototaxi cuando ocurrió el siniestro. Falleció en la madrugada del domingo 1º de noviembre en el hospital Santa Casa de Araraquara, Brasil.

LA DESPEDIDA

El velatorio y el entierro se realizaron el domingo. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Britos, en Araraquara.