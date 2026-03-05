Empresa minera canadiense Gold Reserve habría recibido licencia para negociar con Venezuela

Tras la reunión del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum con Delcy Rodríguez y altos funcionarios, la compañía minera canadiense, Gold Reserve Ltd, anunció que recibieron una licencia para negociar con Venezuela.

El vicepresidente de Gold Reserve, Paul Rivett, destacó lo rápido que avanzaron las negociaciones. «Ayer asistimos a estas importantes reuniones iniciales en Venezuela y estamos muy impresionados con el progreso y el apoyo tanto de la administración estadounidense como de la presidente Rodríguez», dijo en declaraciones recogidas por el medio canadiense The Globe and Mail.

«La velocidad y la profundidad con la que las administraciones estadounidense y venezolana están trabajando en conjunto son inspiradoras y, sin duda, beneficiarán la resiliencia de nuestro hemisferio. Creemos firmemente que se está abriendo un camino hacia la cooperación y el progreso para los pueblos de Venezuela y Estados Unidos, a la vez que se genera valor a largo plazo para nuestros accionistas», añadió.

Asimismo, trascendió que otras compañías habrían recibido la misma licencia por parte de la OFAC para negociar con Venezuela.

Algunas agencias internacionales como Reuters también se hicieron eco de la noticia: «Gold Reserve regresa a Venezuela. La OFAC ha otorgado una licencia de 30 días a ciertas empresas, incluida Gold Reserve, para negociar con Venezuela», reseñaron.