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Embajadora de Venezuela presentó cartas credenciales al presidente de Italia

Por Caraota Digital
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Italia

La embajadora de Venezuela, María Elena Uzzo, presentó este jueves sus cartas credenciales al presidente de Italia, Sergio Mattarella, en una ceremonia oficial celebrada en el Palacio del Quirinale.

En el encuentro, la embajadora Uzzo transmitió el saludo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, del Gobierno Venezuela y de todo el pueblo venezolano, expresando los mejores votos por la prosperidad de la República Italiana.

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LA EMBAJADORA VENEZOLANA EN ITALIA 

La presentación de cartas credenciales marca el inicio formal de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Italia y formaliza plenamente la normalización de los vínculos bilaterales, reflejando la voluntad común de ambos Gobiernos de fortalecer el diálogo político, la cooperación económica así como los intercambios culturales, en el marco del respeto mutuo y beneficio compartido.

La embajadora Uzzo ha impulsado activamente el fortalecimiento de las relaciones bilaterales sobre la base del entendimiento político, la diplomacia cultural y los programas sociales, consolidando la presencia venezolana en el ámbito diplomático.

Su reciente nombramiento como embajadora simboliza el compromiso del Gobierno en impulsar una política exterior de acercamiento y diálogo entre dos naciones amigas que a través de la tradición migratoria, han generado vínculos históricos y fraternos con una identidad compartida y un espíritu solidario.

Nota de prensa
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