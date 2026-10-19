Embajador de Venezuela en Colombia propuso mantener abiertos las 24 horas los pasos fronterizos entre ambos países

Ramón Orlando Maniglia, embajador de Venezuela en Colombia, propuso la posibilidad de que se mantengan habilitados los pasos fronterizos entre ambos países las 24 horas del día.

En nota de AVN explicó que a idea es dinamizar el tránsito binacional e impulsar de manera sostenida la integración económica regional.

Dijo que una forma de materializar esta medida, es implementando un esquema de seguridad integral en los puentes internacionales.

También aseguró que la protección en las zonas de frontera es la única vía viable para garantizar el funcionamiento continuo y ordenado de los cruces.

Por otro lado, en el área comercial, Maniglia, exhortó a los empresarios colombianos a que inviertan en territorio venezolano.

En este sentido, Asimismo, hizo un llamado a preservar y fortalecer los lazos sociales e históricos que unen a ambas poblaciones.

Y, finalmente, se refirió a la coordinación de estas iniciativas, por lo que sostuvo un encuentro previo con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora.

En esta reunión, abordaron las estrategias de seguridad necesarias para coordinar la eventual apertura permanente de los pasos binacionales.