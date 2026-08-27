Colombia anunció plan para combatir inseguridad en la frontera con Venezuela: «No se puede ocultar la realidad», dice el embajador

El embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, reveló parte de los lineamientos que manejará el nuevo gobierno del país vecino para enfrentar la criminalidad en la zona fronteriza entre ambas naciones, en medio de las expectativas de cómo será la relación bilateral tras la llegada de Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con lo reseñado por Semana, el diplomático fue enfático en que no se puede «ocultar la realidad» de una frontera marcada por delitos y presencia de grupos armados.

«Estamos recibiendo una situación difícil de país. La inseguridad no solo es en la frontera, también es en las calles de Bogotá, en el campo colombiano. Es una tristeza ver la extorsión como está», dijo Jaller al mencionado medio de comunicación.

Pese al panorama, el embajador destacó como principal fortaleza la disposición del propio jefe de Estado: «La convicción de un ser humano como Abelardo de trabajar 24/7 por devolverle la seguridad a nuestro país», resaltó.

Según Jaller, De La Espriella tiene el tema de la seguridad como una prioridad que encabeza personalmente y sobre la que se mantiene informado en todo momento.

El diplomático también resaltó el papel del ministro de Defensa, Jorge Mora, oriundo de Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela.

«Él es de la frontera, es de Norte de Santander y eso nos va a dar una ventaja estratégica para tratar de mejorar esa situación», expresó.

Jaller insistió en que garantizar seguridad física y jurídica es condición indispensable para el desarrollo económico. «Sin seguridad no hay negocios, no solamente en la frontera, sino en ninguna parte. La seguridad tiene que ser física, jurídica y tener la tranquilidad de que nunca se va a estar en este tipo de situaciones», enfatizó.

TRABAJO CONJUNTO CON VENEZUELA

Finalmente, el embajador reiteró la necesidad de un trabajo conjunto con las autoridades venezolanas y apostó por mantener una frontera abierta en beneficio de ambas naciones.

«Démonos la oportunidad de soñar y de pensar distinto», comentó, e invitó a proyectar oportunidades económicas compartidas.

«Yo los invito a todos a soñar con este océano azul y si con esto somos capaces de construir muchos empleos para las dos naciones y mucho progreso, yo me sentiré feliz de ser parte de esta gran revolución que es la patria milagro», acotó.