Elevan a 204 el número de «muertes probables» por la epidemia de ébola en la RD del Congo

(EFE).- Un total de 204 «muertes probables» se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este sábado el Gobierno congoleño.

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el viernes, señaló el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya «867 casos sospechosos».

El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y también a territorio ugandés.

Con base en pruebas de laboratorio, el departamento informó de diez muertes y 91 casos «confirmados».

Asimismo, las autoridades sanitarias han rastreado un total de 1.745 personas que han tenido contacto con pacientes contagiados.

El brote se corresponde con la cepa bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ya se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de RDC, Uganda confirmó cinco casos, incluido un ciudadano congoleño fallecido en la capital, Kampala, que se considera un caso importado.

La OMS declaró el pasado domingo el brote como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Este viernes, la OMS elevó de «alto» a «muy alto» el riesgo por el brote en la RDC, mientras el riesgo se mantiene como «alto» a nivel de la región de África subsahariana y «bajo» a escala global.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras, mientras la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la OMS movilizan recursos para atajar el brote.

Diez países de África se encuentran en «alto riesgo» de verse afectados por el brote de ébola al compartir frontera con RDC y Uganda, advirtió este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %. EFE