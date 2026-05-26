Los perlazos de María Corina Machado ante el escándalo de Zapatero

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reaccionó este martes al escándalo en el que está envuelto el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue imputado de tráfico de influencias y organización criminal.

Machado brindó una entrevista al medio español El Mundo. Tras ser consultada sobre el escándalo de Zapatero y si estaba sorprendida por la acusación, su respuesta fue clara y tajante: «No».

«Lamentablemente, todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela. Y son parte del saqueo más cruel de la historia de la Humanidad», dijo Machado, tras la salida a la luz del caso Plus Ultra, una aerolínea hispanovenezolana.

Machado lamentó que «las instituciones se entregaron al crimen organizando» y Venezuela quedó sometida «al hombre, miseria y migración». «Es trágico, pero es la verdad», sentenció.

«TODO SALDRÁ A FLOTE», DICE MACHADO

La opositora lleva varios años teniendo una posición crítica respecto a las acciones de Zapatero en Venezuela. Una vez estalló el escándalo, Machado manifestó que tiene la «convicción de que todo saldrá a flote».

«Toda la verdad se sabrá pronto. Y no solamente con estos escándalos, sino con todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo al día de hoy en Venezuela», indicó Machado, quien cuestionó que Zapatero fuera un «mediador» en la crisis venezolana.

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Respecto a la situación en Venezuela, Machado manifestó su confianza en que «muy pronto un evento nos va a permitir de manera cívica, democrática y organizada concretar el mandato que se otorgó el 28 de julio».

Machado concluyó que «el pueblo exige la elección del presidente», calificando como una «burla» un llamado a comisiones regionales. «No subestimen a la gente. Este no es un país ni un pueblo dispuesto a calarse que le arrebaten su decisión. Y Venezuela decidió ser libre», sentenció.