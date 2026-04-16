El último adiós al delivery venezolano asesinado en Uruguay: Revelan nuevos detalles del caso y qué pasará con el atacante

Un grupo de deliveries en Uruguay le dieron el último adiós al venezolano Juan Carlos Mendoza de 62 años luego de que muriera a manos de un conductor que lo apuñaló mientras trabajaba.

Casi al mismo tiempo, mientras ocurría la ceremonia fúnebre una jueza imputó al conductor por homicidio a título de dolo eventual y lo envió a prisión preventiva por 100 días.

Este cargo quiere decir que este hombre mató, pero no tuvo la intención de hacerlo aunque sabía que esa podía ser una consecuencia.

Aunque el acusado había declarado que había apuñalado al venezolano con un destornillador, esto no se ha podido comprobar. En este sentido, la abogada de la víctima Libia Solorzano señaló que el venezolano murió por una herida de cuchillo. «Es un agravante que haya ido a buscar el arma blanca», dijo, según informó el noticiero Subrayado de Canal 10.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han encontrado el arma usada.

El homicida iba con una mujer al momento de cometer el crimen, la cual quedó en libertad. A pesar de ello, la Fiscalía sigue analizando su posible responsabilidad.

El imputado declaró que fue lesionado y que el delivery lo había encerrado, pero esto no se pudo constatar.

Sobre las 7:40 de la noche del lunes, los protagonistas del incidente conducían por la calle Cuareim, cuando la moto intentó una maniobra de rebase. Esto despertó malestar en el conductor del auto. Al llegar a la intersección, donde tuvieron que detenerse ante un semáforo en rojo, el conductor del auto descendió e increpó a Juan. Testigos dijeron a la policía que quien luego resultara fallecido intentaba «bajarle el tono» a la conversación, pero el conductor del auto buscó una arma blanca. Primero empujó al venezolano y pateó su moto, cuando el trabajador intentó defenderse lo apuñaló.

Tras el ataque, el hombre se dio a la fuga, se cambió la ropa y botó el arma homicida.

CORTEJO FÚNEBRE MULTITUDINARIO

Mientras eso ocurría, decenas de deliveries le dieron el último adiós al venezolano al ser sepultado en el Cementerio del Norte de Montevideo.

Aunque muchos de los repartidores que asistieron no lo conocían, se sintieron identificados por su historia. Otros compartieron algunas palabras con él.

«Somos compañeros de trabajo. No lo llegué a conocer, pero indistintamente esto nos afecta a todos como tal, a la sociedad en general. Es una situación que pudo haberse evitado por una simple discusión que terminó en una situación mayor», comentó un trabajador.

Otro delivery entrevistado en Canal 12 comentó que siempre veía a Mendoza con una «sonrisa en su cara» y consideró «lamentable» su pérdida.

De igual forma, uno de los hijos del venezolano le dedicó unas sentidas palabras a su padre. «Todo el pueblo uruguayo, del interior, de todas partes del país, de Venezuela, de Chile, venezolanos de todas partes del mundo, me mandaron su mensaje de amor. Uno a uno los he ido leyendo a todos. Así como se tomaron el tiempo para dedicarme unas palabras, yo igual lo haré con cada una de las personas que me escribió. Muchas gracias», dijo entre lágrimas.