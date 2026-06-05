El trágico final que habría tenido un venezolano durante viaje en lancha a Aruba

Un venezolano originario de la Península de Paraguaná se habría ahogado durante un viaje clandestino a la isla de Aruba en una lancha que también transportaba drogas.

El hombre respondía al nombre de Charlys Alexander Díaz Goitia, de 23 años. La última vez que lo vieron fue el pasado 28 de mayo cuando salió de la Península de Paraguaná en una lancha.

Hasta el momento se desconoce si Díaz tenía la intención de migrar o si estaba relacionado con el hecho delictivo.

«Es soltero, nativo y residenciado en El Vínculo, un pueblo de la Península de Paraguaná en el estado Falcón donde también vive toda su familia», contó su tía al medio Crónicas del Caribe.

Díaz había pasado una temporada trabajando en el sector de la construcción en Aruba. Sin embargo, al cabo de un tiempo la policía lo detuvo y lo deportó. Aparentemente, motivado por la falta de oportunidades en Paraguaná decidió regresar a Aruba.

El dueño de la embarcación le confirmó a la familia por vía telefónica que todos habían llegado a tierra, solo faltaba que él se comunicara con sus parientes, cosa que nunca ocurrió.

Asimismo, el medio mencionado anteriormente señaló que la embarcación llevaba un cargamento de drogas. En este sentido, una fuente aseguró que estaban participando en actividades de narcotráfico.

«La lancha los dejó a ciertos metros de la orilla para que ellos nadaran y entregaran esa ‘mercancía’ a unas personas que los esperaban. El dueño de la lancha llamó y dijo que todos estaban en tierra. La lancha regresó a Venezuela», apuntó.

Todo parece indicar que el venezolano nunca tocó tierra. «Alguien llamo a su mamá y le informó que Charlys se había ahogado, que él lo vio pidiendo auxilio ya que había mar de leva y también que su pierna se acalambró».

¿QUÉ DIJERON LAS AUTORIDADES LOCALES?

La versión oficial de la Guardia Costera del Caribe Neerlandés confirmó que el joven viajaba en una lancha con migrantes en situación irregular y un cargamento de sustancias estupefacientes. Los viajeros lograron descargar la droga e ingresar a la isla por el perímetro de la refinería de Aruba.

Las autoridades creen que el joven desaparecido no logró llegar a la orilla y se pudo haber ahogado, aunque han hecho búsquedas y no han encontrado ningún objeto o cuerpo.