El terrorífico caso de Ashley: Cruzó medio mundo por alguien que conoció en Internet y todo terminó en tragedia

Una joven canadiense de 19 años, llamada Ashley Wadsworth, viajó hasta Reino Unido para conocer a un joven que contactó por una aplicación de citas y terminó asesinada apenas unos meses después.

De acuerdo a la BBC, Ashley Wadsworth conoció a Jack Sepple en Internet cuando tenía apenas 12 años. Durante varios años, los jóvenes fueron amigos por correspondencia, a pesar de los 7.200 kilómetros que los separaban.

Finalmente, Ashley dio el paso y se fue de Canadá para empezar una nueva vida con Sepple, de 23 años, en el Reino Unido. Los jóvenes se mudaron en noviembre de 2021 a un apartamento de una habitación en Tennyson Road, Chelmsford.

El 1 de febrero de 2022, las autoridades británicas encontraron el cuerpo de Ashley en el departamento. Según el reporte forense, la joven fue estrangulada y apuñalada en repetidas ocasiones en el pecho.

Ashley fue declarada muerta en la escena del crimen, mientras que Sepple estaba sentado a un lado de la cama hablando por videollamada. Por su parte, los padres de la joven tuvieron que viajar de emergencia hasta Chelmsford.

CONMOCIÓN POR ASHLEY

Desde un principio, las autoridades calificaron de «brutal» el crimen. «Estranguló y apuñaló repetidamente a Ashley y la dejó en la cama que compartían mientras él se ocupaba de sus asuntos diarios», dijo el fiscal encargado del caso.

«Me puse psicótico, lo siento», dijo Sepple cuando lo detuvieron. El juez afirmó que el sujeto, al que llamó «cobarde», «infligió gratuitamente unas 90 heridas en el cuerpo» de Ashley porque «enfrentaba una inminente pérdida de control sobre ella».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A ‘LA ODIOSA’, UNA VENEZOLANA QUE CAPTABA HOMBRES EN LOCALES NOCTURNOS Y SE LOS ENTREGABA A SU NOVIO CRIMINAL EN PERÚ

El sospechoso se declaró culpable de un único cargo de asesinato. Tras admitir su responsabilidad en la muerte de Ashley, recibió una condena de cadena perpetua con una pena mínima de 23 años y seis meses tras las rejas.

Aunque el crimen ocurrió hace varios años, todavía sigue circulando en Internet y sorprendiendo a miles de internautas. En 2024, el caso de Ashley protagonizó un episodio de ‘The Social Media Murders’.