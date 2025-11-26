Mundo

Detuvieron a ‘La Odiosa’, una venezolana que captaba hombres en locales nocturnos y se los entregaba a su novio criminal en Perú

Organismos de seguridad privaron de libertad a una venezolana que se dedicaba a captar personas en locales nocturnos, quienes posteriormente eran secuestrados por la banda de Los Gallegos, una célula del Tren de Aragua que opera mayormente en Lima.

La detenida responde al nombre de Ángela Freites Guedes, de 22 años, conocida en TikTok como ‘La Odiosa’. En dicha red social subía videos bailando lambada, salsa y reguetón, mostrando una vida de fiestas, glamour y diversión.

@la.odiosa2555

♬ sonido original – Afro House Candela

El coronel de la policía, Víctor Revoredo, reveló que en los últimos días, incluso, se desempeñaba como anfitriona en Gamarra, donde también recopilaba información.

@la.odiosa2555

♬ El Perdedor – Aventura

Durante el operativo también detuvieron a su novio, Jorge Rivera Martínez, de 29 años, apodado ‘el Gringo’, quien era el que recibía directamente la información de ‘La Odiosa’ para llevar a cabo los secuestros.

La detención ocurrió en Santa Anita, donde los uniformados encontraron en posesión de ambos una mini Uzi, una pistola, cacerinas y municiones, reseñó el diario peruano Extra.

@la.odiosa2555

♬ sonido original – la odiosa 🍓👸🏽

Los uniformados iniciaron la búsqueda de un tercer hombre apodado como ‘El Guerrero de Dios’, quien sería el dueño de las armas. Además, revelaron que esta arma estaría involucrada en el ataque contra un bus de la empresa San Germán el pasado 16 de noviembre.

«Gracias al trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, ya se obtuvo una sentencia para estos dos irrecuperables», informó el coronel Revoredo.

