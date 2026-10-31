El plan que aplicará Colombia en las trochas con Venezuela para «recuperar» la seguridad

Para recuperar la seguridad en la frontera con Venezuela, el gobierno del presidente colombiano Abelardo De la Espriella se alió con la Oficina Federal de Investigación (FBI) y con la Oficina Europea de Policía (Europol).

El medio colombiano El Heraldo publicó que, con esta alianza, el mandatario de Colombia quiere poner fin a la «anarquía» que hay en la frontera. Y espera hacerlo mediante el control estricto de las trochas y pasos irregulares entre el Norte de Santander, La Guajira y Arauca.

Se conoció que el Gobierno colombiano tiene como prioridad la situación de Norte de Santander. Esto se debe a los graves problemas de orden público que enfrenta la región por la presencia del ELN, las disidencias de las FARC y diversas bandas criminales.

Carlos Soler, coronel (r) del Ejército, afirmó que el despliegue inicial de las nuevas estrategias urbanas y rurales se vio frenado temporalmente por la emergencia de los terremotos en el Eje Cafetero. Sin embargo, las autoridades ya tienen listos los dos ejes principales de intervención para la zona de frontera.

“Cúcuta se consolida como un punto altamente estratégico ante la coyuntura política y económica del vecino país. Actualmente, cinco empresas venezolanas trabajan en la organización de oleoductos y gasoductos, la embajada se encuentra abierta y avanzan los planes para la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto”, añadió el coronel Soler.

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Para la zona rural, el objetivo es la reactivación de la Campaña Militar Esparta para fortalecer la seguridad en este sector de Cúcuta y en los municipios de la subregión del Catatumbo.

Estas áreas han registrado un incremento en las acciones violentas de los grupos armados. Todo se debe a la disminución de la inteligencia militar y al recorte del presupuesto para las fuerzas militares heredado del gobierno anterior.

Por otra parte, el Gobierno de Colombia implementará el Bloque Operacional de Seguridad Urbana, una estrategia de diseño completamente nuevo denominada BOSUL.

Este bloque operará de manera coordinada entre múltiples instituciones para atender las complejidades particulares de Cúcuta.