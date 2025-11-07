El plan iraní para asesinar a la embajadora de Israel que fue frustrado en México

Los servicios de seguridad mexicanos frustraron este año un plan para asesinar a la embajada israelí de México, revelaron este viernes funcionarios anónimos de Estados Unidos e Israel.

Fuentes dijeron a Axios que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán estaba detrás del presunto plan. Asimismo, indicaron que el complot estuvo activo en el primer semestre del año, pero fue desarticulado en verano.

«El complot fue neutralizado y no representa una amenaza actual», dijo una de las fuentes. Aparentemente, organismos de inteligencia y seguridad de México identificaron el plan y la embajadora no enfrentaría algún peligro en la actualidad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel agradeció en un comunicado a los organismos de seguridad mexicanos. «Frustraron una red terrorista dirigida por Irán que pretendía atacar al embajador de Israel en México», añadió.

NO HAY DETALLES DEL PLAN

A pesar de que varias fuentes confirmaron el plan, no hay mayores detalles sobre la operación o cómo fue frustrada. Tampoco hay reportes de detenidos o sospechosos de estar involucrados.

Igualmente, los funcionarios estadounidenses parecen estar confiados en que Irán estaba detrás del plan. «Es solo el último episodio de una larga historia de ataques letales contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquier persona que discrepe con ellos a nivel mundial», acotó una fuente.

El plan habría comenzado a orquestarse a finales de 2024. Apenas unos meses antes, Israel bombardeó la Embajada de Irán en Siria, que entonces era gobernada por Bashar al-Assad, un cercano aliado de Teherán.

Irán se ha visto involucrado con varios atentados o ataques en territorio extranjero, de acuerdo a investigaciones. Israel, por su parte, asesinó a funcionarios iraníes, aunque no ha tenido un plan contra algún embajador.