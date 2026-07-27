Influencer acusó a su esposo por presunta pedofilia y lo que pasó después dejó a todos en shock

La muerte de la influencer estadounidense de 43 años, Sara Gilson, dejó en shock a la comunidad de Owasso, en Oklahoma. Los cuerpos de la mujer y de su esposo Jeremiah Duffey, fueron hallados sin vida el jueves 23 de julio.

El Departamento de Policía de Owasso, informó que Gilson recibió varios disparos por parte de Duffey, quien posteriormente se quitó la vida.

Fue una llamada al 911 la que alertó a las autoridades de los hechos, refirió a prensa local. Un menor de edad que se encontraba en la vivienda de Gilson hizo y contacto con las autoridades.

Hasta el momento, la policía sigue investigando el caso, porque aún no está clasificado oficialmente como un asesinato-suicido.

Luego del fallecimiento, familiares y amigos de Gilson comenzaron una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a sus hijos.

“Su repentina y desgarradora pérdida ha dejado a toda una comunidad de luto, pero la mayor pérdida la sienten sus dos preciosos hijos, quienes ahora deberán enfrentar la vida sin su amorosa madre”, explica la descripción de la recaudación de fondos.

LA DENUNCIA

Sara Gilson tenía reconocimiento en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde acumulaba más de cincuenta mil seguidores. Además de crear contenido, trabajaba como estilista. Ella mostraba en sus perfiles los cambios de imagen que realizaba a sus clientes.

Sin embargo, su situación personal, al parecer, no era la mejor. Se supo que, desde 2021, Gilson tuvo problemas con Jeremiah Duffey, para quien solicitó protección legal y diversas órdenes de alejamiento.

El pasado 12 de julio, publicó un vídeo en TikTok donde denunció que su «futuro exmarido» era un pedófilo.

Su última publicación ocurrió el 21 de julio, con una fotografía acompañada del siguiente mensaje: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme. Por favor, Dios”.