El perlazo de la presidenta del Parlamento Europeo tras su encuentro con Edmundo González este 15Feb

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, reconoció este sábado la legitimidad de Edmundo González como «presidente electo de Venezuela», tras la participación de ambos en la Cumbre de Seguridad que se lleva a cabo en Múnich, Alemania.

“Soy presidenta del Parlamento Europeo porque participé en elecciones, se contaron los votos y se respetó el resultado, por eso sé que estoy con el presidente legítimo de Venezuela. Los votos de los venezolanos lo demuestran. Edmundo González es el Presidente de Venezuela”, afirmó la política italiana durante un foro especial titulado “Spotlight on Venezuela”, que se celebró dentro de la mencionada cumbre europea.

Asimismo, recordó que desde la eurocámara han pedido sanciones más severas contra la cúpula del chavismo en Venezuela.

“En el Parlamento Europeo hemos hecho un llamamiento a que las sanciones sean más y mayores (contra el gobierno de Maduro), pero no estamos unidos en todo, esa es una de nuestras debilidades, aunque no por eso debemos dejar de hacer cosas como ayudar a Venezuela y decirles que no les abandonaremos”, sentenció.

El reconocimiento de Metsola se suma a los pronunciamientos de diversas instancias internacionales que han manifestado su apoyo a Edmundo González y han exigido que se respete la voluntad expresada por los venezolanos en los comicios del pasado 28 de julio.

APOYO DE EEUU

Por su parte, González Urrutia afirmó durante el mencionado foro que cuentan con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos (EEUU), el cual “conoce cuál es el problema de Venezuela” y sabe “qué hacer”.

“Hemos hablado, María Corina y yo con Marco Rubio, tuvimos una larga y franca conversación en relación con lo que podemos esperar de EEUU respecto a Venezuela”, precisó el exdiplomático.

“Creo que estamos en el camino correcto, que esta administración estadounidense conoce dónde está el problema y qué es lo que hay que hacer y esperamos que sea pronto”, añadió González.

“Hemos tenido reuniones con prácticamente todos los actores políticos en Washington y encontramos una respuesta muy receptiva de todos”, dijo para concluir.