«Salí muy satisfecho»: Edmundo González también se reunió con el fiscal de la CPI este 15Feb

El abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, informó este sábado que sostuvo una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, encuentro del que aseguró salió «muy satisfecho».

En su cuenta de X (Twitter), el exdiplomático indicó que le manifestó a Khan que son «respetuosos» con los procesos de investigación que la corte avanza.

«Me he reunido con el fiscal Karim Khan y le he manifestado que somos respetuosos de los procesos de investigación que avanza la Corte Penal Internacional. También que, como parte interesada, y preocupada, -en representación de los venezolanos- puedo decir que ha sido una reunión de la que salí muy satisfecho», agregó.

Sobre el encuentro, la CPI subrayó que en la reunión entre el fiscal y Edmundo González hubo «debates importantes sobre cómo los esfuerzos colectivos de todos los socios pueden brindar justicia para los crímenes del Estatuto de Roma».

