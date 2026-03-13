El peligroso hongo que «transmiten los gatos» ya infectó a más de 11.000 personas en este país de Latinoamérica

Un brote del hongo Sporothrix brasiliensis, transmitido de gatos a humanos y originario de Brasil, encendió recientemente las alarmas en Uruguay y en toda Sudamérica.

El Instituto de Higiene uruguayo confirmó su presencia en los departamentos de Maldonado y Rocha, un hallazgo que modifica el mapa epidemiológico regional y obliga a reforzar la vigilancia sanitaria.

«Una especie, Sporothrix brasiliensis, provoca infecciones zoonóticas que se propagan a través de los gatos. En las zonas afectadas por esta especie en América del Sur, principalmente en el Brasil, se han notificado más de 11.000 casos humanos en los últimos diez años», afirmaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La preocupación radica en su rápida capacidad de propagación, ya que el contagio ocurre únicamente por contacto directo con gatos infectados, especialmente aquellos que viven en la calle o presentan lesiones visibles.

De acuerdo con organismos de salud y veterinaria, el hongo provoca una infección zoonótica que afecta principalmente a los gatos, donde suele manifestarse con heridas severas en la cara, hocico y patas.

Estas lesiones pueden confundirse con otras afecciones cutáneas, por lo que la visita al veterinario es indispensable para un diagnóstico certero.

En los brotes detectados, muchos animales presentaban úlceras abiertas y costras, signos que facilitan la transmisión a humanos mediante arañazos o mordeduras.

¿QUIÉNES SON LOS MÁS VULNERABLES?

Los especialistas advierten que niños y adultos mayores son los más vulnerables, debido a su mayor exposición y sistemas inmunológicos más sensibles.

En Uruguay, los primeros casos confirmados ya motivaron campañas informativas para que la población identifique síntomas tempranos y evite la manipulación de felinos enfermos.

SÍNTOMAS DE ESTOS HONGOS

En las personas, la infección se manifiesta con lesiones en la piel y el tejido subcutáneo, generalmente en forma de nódulos que avanzan siguiendo la línea linfática.

Aunque la mayoría de los casos se limita a la piel, en situaciones más graves puede extenderse a los ganglios linfáticos y requerir tratamientos prolongados.

Los especialistas advirtieron en la importancia de buscar atención médica ante cualquier lesión sospechosa tras el contacto con un gato enfermo, ya que la detección temprana mejora significativamente el pronóstico.

Asimismo, una de las características más llamativas de Sporothrix brasiliensis es su dimorfismo térmico, es decir, su capacidad de cambiar de forma según la temperatura.

A 25 °C adopta una estructura filamentosa, con largos filamentos ramificados similares a hilos, lo que favorece su supervivencia en el ambiente.

Sin embargo, al ingresar al cuerpo de un animal o humano —alrededor de 37 °C— se transforma en una levadura de células redondeadas y pequeñas, forma en la que se multiplica con mayor facilidad dentro del organismo.

Este comportamiento le permite adaptarse y persistir tanto fuera como dentro de los seres vivos.