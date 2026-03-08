El pedido que hicieron familiares de abogado argentino detenido en Venezuela a Laura Dogu

Mundo

La familia del abogado argentino Germán Darío Giuliani aprovechó el Día Internacional de la Mujer para difundir un video conmovedor donde exigieron su libertad y enviaron un mensaje directo a la embajadora de EEUU en Caracas, Laura Dogu, para que interceda en el caso del jurista, detenido desde hace 290 días en Venezuela.

Adriana Palavecino, madre del abogado, inició el ruego hacia la diplomática estadounidense con una conmovedora frase. «Mi hijo lleva 290 días secuestrado injustamente. Le pido, embajadora Laura Dogu, que escuche nuestro dolor. Ayúdenos a traerlo de vuelta a casa», expresó.

La esposa de Giuliani, Virginia Rivero, también manifestó la angustia que viven en su hogar desde la captura del defensor. «Mi marido es inocente. Como mujer, le ruego que intervenga. Mi familia necesita que Germán vuelva», señaló con durante la grabación.

Las hermanas del especialista en derecho penal laboral se unieron al clamor internacional para visibilizar la situación. Karina Giuliani afirmó que el escenario actual les impide conmemorar la fecha: «Este 8 de marzo no puedo celebrar. Le pedimos, señora Dogu, que nos ayude», dijo.

«GERMÁN GIULIANI ES UN HOMBRE BUENO»

Vanesa Giuliani destacó que el abogado argentino «es un hombre bueno, acusado de delitos que no cometió». Mientras tanto, Lorena Giuliani recordó que «han pasado 290 días de angustia». Ambas insistieron en que la mediación de la funcionaria de EEUU es vital para el reencuentro.

Luciana Giuliani añadió que cada jornada sin su hermano «es una tristeza para toda la familia». Por su parte, Melisa Giuliani cerró el video con una petición personal: «En este Día de la Mujer, le hablo de mujer a mujer. Por favor, ayude a que mi hermano vuelva a casa».

Las fuerzas de seguridad venezolanas arrestaron a Giuliani el 22 de mayo de 2025 y lo mantuvieron desaparecido durante varios días. Actualmente, el abogado permanece recluido en Yare II bajo cargos que su defensa califica como «falsos y fabricados».

