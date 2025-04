¿El papa Francisco tenía un sueldo? Revelan cuál era su fortuna al morir

El papa Francisco sorprendió a la comunidad católica con su estilo sencillo, producto de su formación como jesuita. Tras morir, se filtró que el santo padre no buscó acumular una riqueza personal e, incluso, no tenía un salario.

De acuerdo al medio The Mirror, el papa tiene derecho a un sueldo de unos 340.000 euros anuales. Sin embargo, Francisco se negó a recibir un salario por parte de la Iglesia, cumpliendo así con su voto de pobreza.

Muchos podrían pensar que el papa tendría una gran fortuna acumulada en el momento de su muerte, pero Francisco tenía un patrimonio de apenas 100 dólares, según Celebrity Net Worth, un sitio web que analiza el patrimonio de personajes públicos.

Durante su pontificado, Francisco vivió en Casa Santa Marta, un modesto edificio en el Vaticano, en lugar del lujoso Palacio Apostólico. Además, intentaba usar vehículos comunes y criticaba abiertamente el lujo excesivo de algunos miembros de la Iglesia Católica.

«A MÍ NO ME PAGAN NADA»

El papa habló en 2023 sobre sus ganancias en el documental Amén: Francisco responde, en donde el santo padre se reunió con 10 jóvenes de diversas partes del mundo. Uno de ellos le preguntó sobre su sueldo mensual.

«A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo», dijo Francisco, quien no dejó cuentas o propiedades a su nombre, de acuerdo a fuentes eclesiásticas.

Aunque el papa no recibía un sueldo fijo, dispuso durante su pontificado de recursos para sus gastos personales y su labor pastoral. Además, la Santa Sede se encargó de sus gastos de comida, transporte y alojamiento de Francisco.

Mientras tanto, los cardenales que ocupan cargos importantes en el Vaticano tienen un sueldo mensual cercano a los 5.000 euros. Los obispos y sacerdotes tienen salarios inferiores, entre los 1.500 y 2.500 euros.