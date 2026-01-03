Lo que dijo el subsecretario de Estado de EEUU tras anuncio de Trump sobre detención de Maduro

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, indicó este sábado que Venezuela vive «un nuevo amanecer» después de que el presidente Donald Trump anunciara la detención y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes», expresó en X (Twitter) el alto funcionario. En agosto pasado, Landau precisó que el pueblo venezolano «tiene que alzarse y reclamar su libertad».

En esa ocasión, el subsecretario calificó de «vergonzoso» que Maduro siguiera en el poder tras las polémicas elecciones presidenciales de julio del 2024. En esa ocasión, dijo que Edmundo González las ganó «de forma aplastante».

Además, consideró que la extensión de la crisis política ha agravado el éxodo venezolano, el cual describió como «muy desestabilizador para todo el hemisferio occidental».

A new dawn for Venezuela! 🙏 The tyrant is gone. He will now—finally—face justice for his crimes. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/oNhW6b9soh — Christopher Landau (@DeputySecState) January 3, 2026

LOS DETALLES DE LA CAPTURA DE MADURO

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro, al afirmar que tanto el líder del oficialismo como su esposa, Cilia Flores, se encuentran en un buque militar y que próximamente los llevarán por aire a Nueva York para que los juzguen.

Durante una entrevista a Fox News, Trump dijo que vio toda la operación desde Mar-a-Lago y la calificó como «increíble».

«Es que fue algo increíble, el trabajo increíble que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos», presumió el líder republicano.

Trump también dijo que a Maduro lo capturaron en una residencia que «parecía más un fuerte que una casa». Igualmente, señaló que había partes de la estructura cubiertas en acero.

También precisó que Estados Unidos planificaba completar el operativo hace cuatro días, pero las condiciones del tiempo lo impidieron.