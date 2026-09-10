El mensaje de la OEA para Venezuela: «Espero que nombre a un representante»

La Organización de los Estados Americanos (OEA) desea el retorno de Venezuela al foro regional. Así lo dejó claro el secretario general, Albert Ramdin, quien instó al país al nombrar un nuevo representante permanente.

Ramdin encabezó este jueves un encuentro con agencias de noticias internacionales. En medio de los cambios que vive Venezuela, el diplomático surinamés sostuvo que la OEA puede «ayudar» al país.

«Espero que Venezuela nombre a un representante. No necesitan volver a unirse a la OEA porque siguen siendo un miembro. Es su elección. Es su decisión», expuso Ramdin, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

El secretario general instó al país su asiento y vuelva a participar en las actividades de la OEA. «Sería bueno», afirmó Ramdin, quien insistió que el organismo está «preparado para ayudar a Venezuela» en lo que pueda.

CONVERSACIONES CON LA OEA

Tras los hechos del 3 de enero, el gobierno de Delcy Rodríguez no ha insinuado un retorno al foro regional. El propio secretario de la OEA reconoció que «no parece» que se planee algún nombramiento, aseguró que «hay conversaciones entre vestidores».

«Estamos viendo la transición hacia la democracia y hacia unas elecciones; estamos preparados para ayudar», aseveró Ramdin. Igualmente, aclaró que este acercamiento requiere de una «contraparte» desde Caracas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELARON IMPACTANTES DETALLES DE LA SALUD DE CILIA FLORES EN PRISIÓN, SUS ABOGADOS BUSCAN LIBERTAD BAJO FIANZA

A nivel jurídico, Venezuela sigue siendo miembro de la OEA, aunque en 2017 Nicolás Maduro inició los trámites para abandonar el foro. Sin embargo, el proceso no se completó por las disputas sobre la legitimidad del gobierno durante la crisis presidencial de 2019.

La propuesta de la OEA se dio tras la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Tras los hechos del 3 de enero, Caracas se ha acercado nuevamente a organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.