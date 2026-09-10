Revelaron impactantes detalles de la salud de Cilia Flores en prisión, sus abogados buscan libertad bajo fianza

En las últimas horas varios medios afirmaron que la defensa judicial de Cilia Flores estaría solicitando que mientras se lleve a cabo el juicio la trasladen a una vivienda en Nueva York para recibir tratamiento cardíaco debido al deterioro de salud que ha sufrido desde que está privada de libertad. No obstante, ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre por qué estarían realizando esta solicitud.

Según información divulgada por el corresponsal del diario ABC en la Casa Blanca, David Alandete, sus abogados aseguran que ha perdido más de 11 kilos, dos muelas y que apenas duerme entre tres y cuatro horas al día.

En este sentido, destacaron un episodio de salud que le ocurrió el pasado 29 de julio. «Treinta minutos de intensa presión en el pecho y sensación de falta de oxígeno».

La defensa cree que pudo sufrir un infarto leve, aunque reconoce que no está confirmado.

Asimismo, sus abogados propusieron que para su excarcelación tendría guardias armados las 24 horas, localización por GPS, cámaras, registros sorpresa, pasaportes retirados y llamadas intervenidas, salvo las conversaciones con sus abogados. Solo recibiría visitas autorizadas y saldría con permiso y escolta.

«La dirección de la vivienda se mantiene reservada. La esposa de Maduro aceptaría incluso que los vigilantes emplearan la fuerza, como último recurso, para impedir una fuga. La defensa asumiría los costes. Y hay un detalle revelador: sus abogados invocan al propio Maduro como garantía de que ella permanecerá en Estados Unidos. Dicen que quiere quedarse para apoyar a su marido que seguiría preso. Flores pide salir, tratarse y recuperarse en una casa vigilada», agregó el corresponsal.

El drama de los Maduro en prisión. Cilia Flores quiere esperar el juicio en una vivienda de Nueva York y recibir tratamiento cardíaco fuera de prisión. Sus abogados aseguran que ha perdido más de once kilos, dos muelas y que apenas duerme entre tres y cuatro horas al día. El… pic.twitter.com/cBSyFcz9P9 — David Alandete (@alandete) September 10, 2026

No obstante, destacó que la Fiscalía se opone a esto. Además, el juez aún no se ha pronunciado al respecto.

«Antes de la invasión militar de Venezuela por parte de Estados Unidos, Flores de Maduro gozaba de buena salud física y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual para ayudar a controlar su prolapso de la válvula mitral. Ahora se le recetan cuatro medicamentos, mantiene nitroglicerina a su lado en caso de un posible ataque cardíaco y lidia con el consejo médico continuo que sugiere una exploración coronaria y una cirugía», dice parte del texto.

«Flores de Maduro recurre a ejercicios de respiración para ayudar a controlar estos episodios, pero sigue padeciendo mareos, sensación de aturdimiento y dificultad para respirar», agregó.