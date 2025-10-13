Mundo

El mensaje de la Misión de la ONU tras el Nobel a María Corina: «Es una oportunidad para recordar a las víctimas y su derecho a la justicia»

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se pronunció luego de que María Corina Machado fue galardonada con el premio Nobel de la Paz.

A su juicio, este premio subraya la «importancia del derecho fundamental a la participación política y la urgente necesidad de garantizar los derechos humanos de quienes lo ejercen».

Además, sostuvo que el premio Nobel de la Paz 2025 es una oportunidad para recordar a las víctimas y su derecho a la justicia. «Así como para redoblar todos los esfuerzos necesarios en la lucha contra la impunidad, la protección de los derechos civiles y políticos de todas las personas en Venezuela, y la prevención de futuras violaciones», indicó.

«El gobierno de Venezuela continúa persiguiendo sistemáticamente a las voces críticas y a las que percibe como tales. Al tiempo que asfixia el espacio cívico y democrático, cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, por medio de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas», acotó la Misión en un comunicado.

Venezuela

De igual forma, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reconoció a María Corina Machado «como víctima de represión política en su informe de 2023».

EL PREMIO NOBEL 

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó este viernes el Nobel de la Paz, otorgado por el Comité Nobel noruego.

Machado recibió este galardón “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica a la democracia”.

“Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, manifestó el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, al anunciar el galardón.

“Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”, prosiguió Frydnes.

María Corina Machado se impuso a quien figuraba como favorito para ganar el premio Nobel, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su labor en detener importantes guerras en el mundo como la de Irán contra Israel, Siria y sus esfuerzos por la paz en Gaza.

