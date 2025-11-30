El mensaje de Daniel Ortega al gobierno de Maduro tras el anuncio de Trump sobre cierre del espacio aéreo venezolano

Daniel Ortega, gobernante en Nicaragua, envió un mensaje de «permanente solidaridad» al ejecutivo de Nicolás Maduro, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, avivara aún más las tensiones en la región al decretar el cierre del espacio aéreo venezolano, algo que Caracas ha rechazado.

En una carta firmada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, transmitieron su respaldo a Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, altos funcionarios del oficialismo.

«Nuestra plena y permanente solidaridad con el gran y bravo pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, el glorioso pueblo venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las luchas que libramos», señala el texto.

Asimismo, Ortega y Murillo precisaron que son «inmensas las batallas por el derecho a vivir nuestra soberanía y dignidad, en justicia y paz».

🇳🇮🇻🇪 | Nicaragua expresa su "PLENA Y PERMANENTE SOLIDARIDAD"con Venezuela tras el anuncio de Trump sobre el cierre de su espacio aéreo: Managua apoyó a Caracas en sus "inmensas batallas por el derecho a vivir nuestra soberanía y dignidad". pic.twitter.com/jELNY33hn1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 30, 2025

TRUMP DICE QUE EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO «ESTÁ CERRADO»

El sábado, el presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió tanto a aerolíneas y «traficantes» que el espacio aéreo de Venezuela está «cerrado en su totalidad», elevando aún más las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.

En una publicación en su red Truth Social envió el mensaje y también añadió que la misma situación aplica para los alrededores del territorio venezolano.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!», expresó Trump.

La advertencia de Trump ocurrió un par de días después de que avisara que las Fuerzas Armadas «empezarán muy pronto» a «detener» a los «narcotraficantes de Venezuela» por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

Poco después, la Cancillería emitió un comunicado para rechazar la publicación de Trump. «Pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional», condenó.